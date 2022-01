Frédéric Beigbeder, fou amoureux de Lara Micheli : "Une bombe sexuelle", mais pas que !

Frédéric Beigbeder est très inspiré pour parler de son épouse, Lara Micheli. Il lui a dédié son nouveau livre intitulé Un Barrage contre l'Atlantique et l'évoque encore dans sa dernière interview en date. L'auteur la qualifie de "bombe sexuelle" et vante ses autres qualités...

Frédéric Beigbeder s'est entretenu avec le magazine Elle. Il a évidemment parlé de son ouvrage, Un Barrage contre l'Atlantique (aux éditions Grasset), qu'il a dédié à son épouse Lara Micheli. "Ce n'est pas un scoop que lorsque je l'ai rencontrée, je n'allais pas très bien. Bien sûr, c'est une bombe sexuelle, elle est très intelligente et bourrée de charme. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est sa bonté. J'ai senti que c'était la chance de ma vie. Et qu'il ne fallait pas que je la laisse passer", confie-t-il à Elle, après avoir évoqué sa fille aînée de 22 ans, Chloé.

Frédéric et Lara se sont mariés le 12 avril 2014 aux Bahamas. Il s'agit du troisième mariage de l'écrivain, qui fut également l'époux de Diane de Mac Mahon (de leur union, le 17 mai 1991 à leur divorce en 1996) puis celui de Amélie Labrande (à qui il avait dit oui en juin 2003), dont il s'est également séparé. Avec Lara Micheli, Frédéric Beigbeder est devenu père d'un deuxième puis d'un troisième enfants, Oona et Léonard (6 et 3 ans). Leur grande soeur, Chloé (22 ans), est née de la relation de leur papa avec la romancière Delphine Valette.

S'il se décrit aujourd'hui comme un "père de famille provincial" et "un vioque un peu fatigué", Frédéric Beigbeder n'oublie pas pour autant ses années de débauche dans les mondanités parisiennes. "Je sortais tous les soirs, j'avais un rythme fou. Je pensais sincèrement que je vivrais comme ça, comme un dingue jusqu'à la fin de ma vie. Je me suis épuisé et j'ai claqué beaucoup d'argent, jusqu'à ne plus en avoir beaucoup, s'est-il souvenu dans une récente interview avec le magazine culturel Transfuge. Je suis parti [de Paris, ndlr] pour ne pas mourir chez Castel. Je ne suis pas suicidaire, mais la pensée du suicide a pu me passer par la tête. En descente de cocaïne par exemple, j'ai pu être très mal."

"C'est très simple, Lara m'a sauvé la vie. Il y a un véritable amour entre nous (...) Si elle me quittait, je serais effondré", ajoutait-il.