"On ne vous prévient pas de cette douleur-là" : Frédéric Beigbeder, bouleversé après le départ de sa fille

Frédéric Beigbeder parle aisément de sa vie amoureuse, et plus rarement de ses trois enfants. Il a fait une rare déclaration sur sa fille aînée Chloé, qui a quitté le domicile parental. "C'est beau et douloureux à la fois", confie l'auteur dans une nouvelle interview.

Frédéric Beigbeder publie un nouveau livre intitulé Un Barrage contre l'Atlantique (aux éditions Grasset). Il en a fait la promo dans les colonnes du magazine Elle. Dans son entretien avec la publication, l'auteur et critique de 56 ans a évoqué sa famille. Sa fille aînée Chloé, par exemple, a quitté le nid.

"On ne vous prévient pas de cette douleur-là. J'ai trouvé cela très triste, raconte Frédéric Beigbeder à Elle. Vous vous retrouvez un jour à faire un bisou à votre enfant sur le quai d'une gare. Certes, c'est le sens de la vie, et Dieu merci, les enfants s'envolent. Mais le moment où tu comprends que ta fille est une femme et qu'elle va construire sa vie, c'est beau et douloureux à la fois."

Chloé est le premier des trois enfants de Frédéric Beigbeder, née de l'histoire d'amour entre son père et la comédienne et romancière Delphine Valette. La jeune femme de 22 ans a une petite soeur et un petit frère, Oona et Léonard (6 et 3 ans), fruits du deuxième mariage de Frédéric Beigbeder avec le mannequin Lara Micheli.

Dans une précédente interview accordée à Voici, Frédéric Beigbeder se décrivait comme un "père de famille provincial" et racontait le rythme de ses journées. "Je suis réveillé très tôt par mes deux enfants, je les emmène à l'école, ensuite j'essaie d'écrire. J'ai tenté de faire un potager, mais c'est un échec. Je ne suis pas prêt pour la collapsologie et le survivalisme, expliquait-il. Sinon, j'adore me baigner avec eux, et je viens d'apprendre à jouer aux échecs à ma fille Oona. Elle adore ça, je pense qu'elle va me mettre échec et mat assez vite."