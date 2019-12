Laura Tenoudji, satisfaite, dévoile le résultat de son peeling

C'est une question que tout le monde finit par se poser : comment avoir une belle peau avec le moins de rides possible ? Laura Tenoudji a peut-être trouvé la solution. La journaliste de TéléMatin de 43 ans semble avoir trouvé la solution. Inutile de penser au Botox ou à toute autre intervention chirurgicale, pour elle, le Jet Peel fera l'affaire. Très populaire Outre-Atlantique, ce soin beauté ultranaturel tend à modifier la surface de la peau, faisant ainsi disparaître les taches et combler les rides. En quelques séances seulement, la peau est supposée être réhydratée et retrouver son éclat naturel.

Satisfaite du résultat, Laura Tenoudji a tenu à le partager avec sa communauté sur Instagram. Ainsi, la femme de Christian Estrosi a dévoilé deux photos avant et après son intervention, ne manquant pas de faire la promotion de l'institut qui l'a prise en charge. "Before /after one Jetpeel @elyxlevallois ou commencer à célébrer Noël avec un teint frais et une belle peau. Merci Dalila pour ce moment de détente aux nombreux bénéfices. #nofilter rendez-vous dans 6 semaines." En commentaires, les internautes apparaissent plutôt mitigés. Nombre d'entre eux peinent à constater une différence entre les deux clichés. "C'était mieux avant non ?", "Sérieux moi je préfère before plutôt qu'after", "Je ne vois aucune différence", lit-on. Néanmoins, tous sont d'accord pour reconnaître sa beauté naturelle. "Avant ou après, on t'aime comme tu es", "Vous êtes toujours en beauté", "Vous êtes très bien et naturelle", compliment-ils.



Laura Tenoudji est loin d'être la seule à avoir craqué pour le Jet Peel. Avant elle, c'est Alessandra Sublet qui faisait sensation en publiant un résultat bluffant. Pour lisser son grain de peau, l'animatrice c'était envolée au Texas, dans l'institut de beauté tenu par la femme de Tony Parker, Axelle Francine Parker.