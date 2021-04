Laure et Matthieu (Mariés au premier regard) s'enfuient en plein tournage : la production fâchée

Alors que la nouvelle et cinquième saison de Mariés au premier regard n'a pas fini d'être diffusée sur M6, les langues commencent déjà à se délier au sujet des circonstances du tournage. Récemment, la candidate Cécile a par exemple balancé sur une séquence que les téléspectateurs n'avaient pas vu à la télé au moment de son voyage de noces. C'est désormais au tour de Laure et Matthieu de faire des confidences croustillantes.

En effet, les amoureux compatibles à 79% ont expliqué avoir dupé la production du programme au retour de leur lune de miel. Souvenez-vous, dans les extraits partagés à l'antenne, le chef d'équipe cordiste de 33 ans déposait sa belle chez elle à Paris avant de retourner dans sa campagne, à 100 kilomètres de là. Il n'était alors prévu qu'ils se revoient qu'au moment de passer un week-end chez l'un et chez l'autre. Mais le couple en a décidé autrement. "Ce que l'on voit c'est que je laisse Laure chez elle après la lune de miel. Et en vrai, j'ai demandé au taxi de faire le tour de chez elle et de récupérer Laure pour s'échapper sans les caméras. On a fui les caméras, sorry la prod", a avoué Matthieu via sa story Instagram. Et pour Laure d'apporter des précisions sur leur coup monté : "Je me suis changée, Matthieu a fait demi-tour avec le taxi, je suis sortie par une autre porte, et hop ! On est passé en taxi devant l'équipe de tournage mais on s'est caché."

De là, la jolie blonde de 31 ans a été reçue en toute discrétion par les parents de son époux avant de découvrir son domicile. Laure a donc fait mine de n'y avoir jamais mis les pieds une fois le tournage repris. Du moins avant de se faire griller par la production. "Oui, j'avais déjà vu la maison. Il n'y a pas eu de scène 'découverte' car la prod' a vite compris qu'on leur avait joué un tour. On s'est fait rouspéter ! Pan pan cul cul !", s'est-elle souvenue. Mais ne dit-on pas 'pour vivre heureux, vivons cachés' ?