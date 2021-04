Laure (Koh-Lanta 2021) indignée : un de ses proches attaqué après sa trahison, elle réagit fermement

Gros rebondissement à la fin de l'épisode de Koh-Lanta 2021 du 2 avril, sur TF1. A l'issue du conseil, Candice a été trahie par deux de ses camarades : Maxine et Laure. Les internautes n'ont donc pas tardé à crier leur colère sur les réseaux sociaux. Mais l'un d'eux est allé trop loin en s'en prenant à l'un des proches de l'agricultrice de 26 ans.

Le 6 avril, Laure a révélé que l'un de ses proches, qui a les oreilles décollées, avait reçu un message de haine de la part d'un téléspectateurs de Koh-Lanta très mécontent par la fin de l'épisode de vendredi. "Alors Dumbo, tu dois sûrement entendre à quel point tout le monde critique ta meuf", peut-on lire sur la capture d'écran dévoilée par l'aventurière en story Instagram. Cette dernière n'a ensuite pas manqué de lui répondre : "Qu'on s'en prenne à moi, c'est une chose. Mais qu'on s'en prenne à mes amis, s'en est une autre. Ca part trop loin. Tu devrais avoir honte ! Attaquer sur le physique, franchement c'est petit", s'est-elle indignée en ne manquant pas de mentionner son détracteur. De quoi freiner les autres personnes qui lui en veulent ? Rien n'est moins sûr !

Pour rappel, Candice (25 ans) avait trouvé un collier d'immunité. Et plutôt que de garder cette précieuse information pour elle, l'experte en survie a révélé son secret à deux de ses coéquipières : Maxine et Laure. Elle espérait former une alliance avec les jeunes femmes afin de poursuivre le jeu. Mais elle ne le savait pas, ses "amies" ont monté un stratagème dans son dos : la convaincre de ne pas sortir son fameux collier car elle ne risquait rien au conseil.

Maxine assume, Candice déçue

Malheureusement, Candice est tombée dans leur piège. Elle a ainsi été éliminée de l'aventure au terme du Conseil. Le public n'en a pas cru ses yeux et a bien eu du mal à contenir sa colère. Maxine et Laure ont donc reçu des messages d'insultes. Malgré tout, la journaliste sportive de 25 ans a assumé son choix. "Je n'avais pas spécialement d'affinités avec elle. J'ai été surprise qu'elle tombe aussi facilement dans le panneau. Je n'ai aucun regret d'avoir piégé Candice. Et elle n'aurait pas dû nous parler de ce collier. On n'était pas assez proches", a-t-elle confié à Télé Star à la suite de la diffusion.

De son côté, Candice est revenue sur ce moment douloureux auprès de Purepeople : "Je suis sortie avec un gros sentiment d'inachevé. Et puis je suis aussi déçue de la stratégie dont j'ai été victime. Surtout de ne pas avoir eu confiance en mes intuitions. C'était trop beau pour être vrai... J'avais un doute. (...) Et puis c'est dans mon caractère aussi : je suis quelqu'un de très gentil, j'ai toujours foi en l'être humain. Donc j'avais envie de leur faire confiance. C'est le jeu..."