Laure Manaudou : Cette raison inattendue qui l'a poussée à se séparer de ses implants mammaires...

A 36 ans, qu'elle fête ce dimanche 9 octobre, Laure Manaudou est une femme et une maman accomplie. Heureuse dans son petit paradis du Bassin d'Arcachon avec son mari, le chanteur Jérémy Frérot, et ses trois enfants, Manon, 12 ans, Lou, 5 ans, et un dernier petit garçon dont le prénom n'a jamais été dévoilé, âgé de 20 mois, la championne est bien dans ses baskets et semble épanouie lors de ses rares apparitions télévisées.

Mais cela n'a pas toujours été le cas : devenue célèbre très jeune, à moins de 18 ans lorsqu'elle avait remporté la médaille d'or olympique à Athènes, la nageuse est passée par des phases difficiles. Et notamment quatre ans plus tard, alors qu'elle terminait les Jeux de Pékin sans aucune médaille, humiliée par la presse après une année tumultueuse marquée par un départ en Italie avec son petit ami Luca Marin.

On dirait que tu as plus de poitrine qu'avant

La jeune femme, qui avait alors envie de changement, avait décidé de se faire poser des prothèses mammaires... sans en parler à personne ! "Comme une gosse, je l'ai fait en cachette de mes parents. Lorsque je suis retournée les voir à Ambérieu, quelques jours après l'intervention, je n'ai rien dit à personne", avait-elle raconté dans son autobiographie Entre les Lignes en 2014. "Ma mère m'a regardée en fronçant les sourcils, elle m'a dit 'Tiens, c'est bizarre, on dirait que tu as plus de poitrine qu'avant'. [...] j'ai fini par reconnaitre la vérité. Je lui ai montré le résultat qu'elle a trouvé très joli".

Un acte qu'elle a fini par regretter deux ans plus tard, lors de son retour à la compétition. Son corps, qui n'a pas nagé depuis longtemps et a vécu une grossesse, ne suit plus et ses prothèses l'handicapent plus qu'autre chose. Elle prend donc la décision de s'en séparer : "Avant de quitter Marseille, j'ai fait retirer mes implants mammaires. Impossible de les garder si je veux reprendre l'entraînement et la compétition : les combis serrent trop. Les retirer c'est aussi faire preuve de ma détermination, me prouver à moi et aux autres que je suis de retour pour de bon. Mentalement, c'est important pour moi".

Aujourd'hui, avec du recul, c'est une décision que l'ancienne sportive ne regrette pas, assumant que cela a changé l'image qu'elle avait d'elle-même. "J'avais envie d'être une femme et que ça se voie", expliquait-elle dans son livre, avant de le confirmer quelques mois plus tard dans Paris Match : "Cette opération m'a permis d'être mieux dans ma peau, de pouvoir mettre des décolletés et de me sentir plus femme !" Tout cela en reconnaissant tout de même que "pour une athlète ça n'était pas l'idéal".