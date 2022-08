Laure Manaudou : Que devient Federica Pellegrini, sa célèbre rivale avec laquelle Luca Marin l'a trompée ?

Laure Manaudou a fait rêver les amateurs de sport et plus particulièrement de natation pendant de longues années. Véritable phénomène, la championne originaire de Villeurbanne a régné sur sa discipline, récoltant trois médailles aux Jeux olympiques et une multitude d'autres au cours de sa carrière. Sa rivalité avec la championne italienne Federica Pellegrini a aussi beaucoup fait parler dans le monde du sport. Les deux femmes ont dominé la natation mondiale au même moment et elles se sont rendues coup pour coup.

Pas les meilleures amies du monde, l'animosité entre les deux femmes a atteint son paroxysme quand le petit ami de Laure Manaudou à l'époque, l'Italien Luca Marin, a une liaison avec sa rivale de toujours. Une révélation qui a complètement bouleversé la soeur de Florent Manaudou, comme elle le raconte dans son autobiographie, Entre les lignes. "Je suis effondrée, blessée, humiliée. Furieuse (...) J'ai envie de vomir, de pleurer, de crier. D'arracher les yeux de cette blonde qui se moque de moi, m'adressant des sourires quand on se voit pour mieux faire des papouilles à mon mec dès que j'ai le dos tourné", écrivait-elle en 2014.

Un beau mariage avec celui qui a été son entraîneur

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Laure Manaudou a retrouvé l'amour auprès de Jérémy Frérot, avec qui elle a eu deux beaux enfants. De son côté, Federica Pellegrini a elle aussi trouvé le grand amour, puisque la nageuse italienne de 34 ans vient tout juste de se marier ! Le 27 août dernier, l'ancienne nageuse de Philippe Lucas a épousé celui qui a été son entraîneur et qui est désormais son mari, Matteo Giunta, lors d'une superbe cérémonie en Italie, dans la très romantique ville de Venise. Côté natation, cette dernière a poursuivi sa carrière jusqu'en novembre 2021, avant d'annoncer qu'elle prenait sa retraite sportive.