Laure Manaudou, victime d'adultère : 15 ans plus tard, sa rivale avec qui Luca l'a trompée s'est mariée !

Je suis effondrée, blessée, humiliée...

Toutefois, la jeune femme découvre que son chéri a une liaison avec Federica Pellegrini, âgée alors de 18 ans. "Je ne comprends pas pourquoi Luca reçoit continuellement des SMS d'elle. Quand je l'interroge, il me répond qu'ils sont amis, rien de plus, et qu'entre amis on aime savoir ce que fait l'autre", s'était exprimée Laure Manaudou dans son autobiographie Entre les lignes (éditions Michel Lafon) en 2014. "Je suis effondrée, blessée, humiliée. Furieuse", avait-elle ajouté avant de reconnaître : "J'ai envie de vomir, de pleurer, de crier. D'arracher les yeux de cette blonde qui se moque de moi, m'adressant des sourires quand on se voit pour mieux faire des papouilles à mon mec dès que j'ai le dos tourné."

Quinze ans après sa rupture avec Laure Manaudou, Luca Marin, désormais âgé de 36 ans, a découvert qu'il lui aussi été trompé par Federica Pellegrini. En 2011, alors qu'ils disputent les championnats du monde de natation à Shanghai, le jeune homme surprend un rapprochement entre sa compagne et le nageur Filippo Magnini. "J'ai attrapé Federica Pellegrini avec Filippo dans la chambre d'hôtel... Ne trouvant pas Federica, j'ai commencé à frapper à la porte de la chambre de Magnini. Je tapais du poing sur la porte, je voulais qu'ils l'ouvrent. Je cherchais juste une preuve", a-t-il confessé à la presse italienne, en août 2022.

Laure Manaudou et Luca Marin, qui, depuis, ont tracé leur route chacun de leur côté (la première est en couple avec le chanteur Jérémy Frérot), ont-ils félicité la jeune mariée ? Affaire à suivre...