Laure Manaudou dans le mal après une grosse soirée, son mari Jérémy Frérot se moque en photo !

Entre Laure Manaudou etJérémy Frérot, c'est l'amour vache !

Samedi 12 février 2022, l'ancienne nageuse de 35 ans et le chanteur de 31 ans étaient de passage à Paris pour assister un grand rendez-vous sportif de ce week-end : le match opposant le XV de France à l'Irlande dans le Tournoi des Six Nations, une rencontre qui s'est déroulée dans un Stade de France plein à craquer. Invités par France rugby, Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont vu les joueurs de Fabien Galthié, emmenés par Antoine Dupont, souffrir face aux Irlandais. Les tricolores se sont finalement imposés sur le score de 30 à 24.

Ce moment de sport privilégié, les deux époux l'ont partagé sur Instagram, en publiant de multiples vidéos. Celles et ceux qui suivent Jérémy Frérot sur ses réseaux sociaux savent le chanteur est un passionné de ballon ovale. La semaine dernière, il n'avait pas manqué France-Italie qu'il avait suivi depuis le salon de sa maison situé en Gironde, non loin d'Arcachon. C'est dans cette même maison que son petit dernier, le deuxième garçon qu'il a eu avec Laure Manaudou il y a tout juste un an, avait fait une apparition à ses côtés alors qu'il jouait au piano. Jérémy Frérot a également eu le privilège de pouvoir s'entraîner avec les joueurs du Stade Toulousain cette semaine, alors qu'il était de passage dans la région.

Laure Manaudou et Jérémy Frérot ne se sont pas éternisés à Paris puisque dès dimanche matin, les amoureux étaient à nouveau dans le train, sans aucun doute pour rentrer chez eux. L'interprète de Mon homme ou encore La Mer (qui figurent sur son dernier album Meilleure vie qui vient d'être réédité) a publié une photo de son épouse assoupie (voir diaporama ), pourvue d'un petit commentaire taquin. "Pas simples les matchs de rugby pour @lauremanaudou", a ajouté Jérémy Frérot sur sa photo, le tout avec un coeur dessiné sur la tête de son épouse.

Mariés depuis 2018, Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont deux enfants, deux garçons : Lou âgé de 4 ans et demi et un autre garçon né en janvier 2021, mais dont le prénom est toujours un secret. Vendredi dernier, l'ancienne nageuse a fait savoir que Lou avait été moqué à l'école parce qu'il s'était attaché les cheveux. Elle avait alors répliqué en défendant le droit de chaque enfant à avoir le look qu'il souhaite. Laure Manaudou est également la maman de Manon, une fille de 11 ans déjà très grande pour son âge, qu'elle a eue avec son ancien compagnon Frédérick Bousquet.