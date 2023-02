Laure Manaudou : Sa fille Manon immortalise le nouvel amour intense de son papa, sublime photo "au paradis"

C'est une histoire qui démarre parfaitement entre Frédérick Bousquet et celle qui fait battre son coeur, la belle Jessica Sow. Le 21 novembre dernier, l'ancienne star de la natation annonçait via les réseaux sociaux sa nouvelle idylle avec la sublime mannequin. "À toi, à nous et à notre amour", écrivait-il en partageant un joli selfie du couple. Depuis, tout semble aller pour le mieux entre le beau gosse de 41 ans et sa nouvelle conquête et le sportif n'hésite pas à clamer son amour régulièrement sur son compte Instagram pour celle qu'il aime et qu'il n'hésite pas à appeler son "éternel", preuve qu'il veut construire sa vie avec elle.

Installé dans le sud-est de la France, du côté d'Antibes, Frédérick Bousquet partage la garde de sa fille Manon (12 ans) avec son ancienne compagne, Laure Manaudou. Les choses sont assez simples et si la championne a la garde de leur fille pendant l'année, le natif de Perpignan s'occupe d'elle durant les vacances scolaires. C'est pourquoi la très grande jeune fille se trouve actuellement avec son papa, comme ce dernier l'a montré dans sa story sur Instagram. Actif et n'hésitant pas à partager de bons moments avec ses nombreux abonnés, l'ancien nageur a publié une photo de Manon et lui. "Quand t'essaies de prendre un selfie surprise, mais que ta fille a de bons réflexes", s'amuse-t-il, ne brisant ainsi pas la règle tacite entre lui et son ex concernant l'anonymat de leur fille (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Frédérick Bousquet amoureux et au paradis

Un beau moment père-fille, mais pas uniquement puisque Jessica était également de la partie lors de cette belle balade dans la nature et c'est Manon qui s'est chargée d'immortaliser l'amour qui existe entre Frédérick Bousquet et sa nouvelle compagne. "Encore une journée au paradis...", écrit-il sur une jolie photo où on le voit embrasser son amoureuse. Il ajoute "crédit photo, ma fille", visiblement fier des talents de photographe de la grande adolescente.

Un beau moment en famille pour Frédérick Bousquet, qui peut profiter de la présence de sa petite Manon ces jours-ci. L'occasion pour la jeune fille de mieux connaître sa nouvelle belle-mère, qui semble partie pour rester un bon moment dans la famille !