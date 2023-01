Laure Manaudou : Son ex Frédérick Bousquet fou amoureux de sa compagne Jessica, photo à l'appui

Au risque d'en décevoir plus d'une, voire plus d'un, Frédérick Bousquet n'est plus un coeur à prendre. Le natif de Perpignan, vice-champion olympique de natation en 2008, nage en plein bonheur avec sa dulcinée Jessica Sow. "Mon Éternel", a commenté cette dernière sur son compte Instagram ce mercredi 4 janvier 2023, en partageant un adorable cliché de son couple, en noir et blanc. "Mais qu'ils sont beaux", a notamment réagi un internaute, alors que les emojis en forme de coeur rouge sont venus inonder l'espace dédié aux commentaires.

Pour rappel, Frédérik Bousquet officialisait son couple en novembre dernier, toujours sur le même réseau social (où il est suivi par près de 35 000 abonnés), en publiant un joli selfie avec sa chérie. "À toi, à nous et à notre amour", avait-il joliment écrit en légende de cette photo où on le voit tout sourire avec la très jolie brune, qui est mannequin de profession. L'ancien sportif semble donc avoir bel et bien tirer un trait de sa célèbre histoire avec Laure Manaudou, avec qui il est parent de Manon (12 ans).