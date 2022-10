Jérémy Frérot exprime tout son amour à Laure Manuadou : mots touchants pour une déclaration rare

Ce dimanche 9 octobre, Laure Manaudou est au coeur de toutes les attentions et pour cause : l'ancienne reine des bassins fête ses 36 ans.

En ce jour si particulier, Laure Manaudou a reçu une très belle déclaration d'amour de celui-ci qui partage sa vie amoureuse depuis plusieurs années : Jérémy Frérot. Si le chanteur de 32 ans n'est pas du genre à en dire beaucoup sur sa vie privée, que ce soit ses enfants ou la femme qu'il aime, il a fait une exception ce dimanche. "Bon anniversaire mon amour", a écrit Jérémy Frérot en légende d'une photo de Laure Manaudou avec leur fils Lou publiée dans sa story. Le duo est photographié de nuit, visiblement en train d'assister à un spectacle. Un concert de Jérémy Frérot ? Une chose est sure, Laure Manaudou arbore un magnifique sourire (voir le diaporama).

Un mariage et deux enfants

Le chanteur et l'ancienne nageuse sont en couple depuis 2015. Cette année-là, Laure Manaudou se rend à un concert des Fréro Delavega avec son petit frère Florent. Ils se rendent dans les coulisses à la fin du show et c'est là que la championne olympique a un véritable coup de foudre pour Jérémy Frérot. Quelques mois plus tard, les tourtereaux officialisent leur histoire d'amour sur les réseaux sociaux et ils accueillent leur premier enfant en 2017, un petit garçon prénommé Lou. Laure Manaudou connaît déjà les joies de la maternité puisqu'elle est la maman de Manon, une fille aujourd'hui âgée de 12 ans qu'elle a eue avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet. Un peu moins d'un an après l'arrivée de Lou, Laure Manaudou et Jérémy Frérot se marient dans la plus grande discrétion dans les Landes.

En février 2021, Jérémy Frérot avait raconté sa demande en mariage dans l'émission L'Hebdo de la musique alors diffusée sur W9. "J'ai fait ma demande de mariage en Islande, sur un volcan. J'avais la bague dans la poche et je me demandais comment j'allais faire. A un moment, j'ai vu cette étendue avec plein de volcans partout. J'ai dit : 'Vas-y on monte là-haut, ça va être marrant'. Et je l'ai fait là", avait confié le chanteur à Erika Moulet.

Le bonheur de Jérémy Frérot et Laure Manaudou s'est à nouveau agrandi en janvier dernier avec l'arrivée d'un nouvel enfant, un garçon, dont le prénom est gardé soigneusement secret. La semaine dernière, au cours d'une interview accordée à Bernard Montiel sur RFM, Jérémy Frérot en avait malgré tout dit un peu plus. Son deuxième enfant porte un prénom non-genré, tout comme son grand frère Lou.