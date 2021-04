Laure Manaudou : Sa "soeur" Fanny maman, Jérémy Frérot la chambre

Fiançailles, mariages, naissances et parfois ruptures : tout se confirme sur les réseaux sociaux ! La meilleure amie de Laure Manaudou, et ancienne belle soeur, Fanny Skalli, y a récemment annoncé la naissance de son premier enfant. C'est une petite fille prénommée Ella qui a vu le jour il y a quelques semaines, une heureuse nouvelle qui fait le bonheur de Laure Manaudou et que Jérémy Frérot, le mari de l'ancienne nageuse, se plaît à commenter. "Ma jolie soeur. Beaucoup de bonheur", avait commenté Laure Manaudou lorsqu'elle avait appris que Fanny était enceinte.

Fanny Skalli compte près de 30 000 abonnés sur Instagram. Elle y a posté une nouvelle photo ce week-end, cliché souvenir d'une balade au cours d'un après-midi ensoleillé. Sur l'image, l'ex-compagne de Florent Manaudou pose devant une poussette, dans laquelle est allongé son bébé, et porte son bouledogue dans les bras. Jérémy Frérot l'a commentée d'une drôle de remarque.

"Vous avez eu un chien ????", demande le chanteur en faisant allusion à Fanny Skalli et son mari, le cavalier Steve Guerdat. Fanny lui a répondu avec deux emojis d'un visage pleurant de rire.