Laure Manaudou sans haut de maillot de bain : elle dévoile un long tatouage dans le dos

Son été, Laure Manaudou en profitera jusqu'au bout ! L'ex-nageuse de 34 ans est toujours en vacances et enchaîne les journées détente au soleil. Elle régale ses abonnés Instagram avec une nouvelle photo, la montrant topless à la plage...

Des followers, Laure Manaudou en compte plus de 155 000 ! Elle a égayé leurs timelines ce lundi 13 septembre 2021 en publiant une nouvelle photo. Sur l'image, Laure pose de dos et fait face à une plage. Habillée d'un bas de bikini noir, elle lance ses bras vers l'arrière et se touche les cheveux. Tatouée à plusieurs endroits, la grande soeur de Florent Manaudou dévoile ainsi la longue inscription qui suit le chemin de sa colonne vertébrale. Une zone particulièrement sensible puisque sur les os...

"Lundi relax", écrit @lauremanaudouoff en légende de son cliché. Les internautes ont évidemment réagi immédiatement ! L'ex-Miss Nationale Barbara Morel et Camille Schneiderlin (épouse du footballeur de l'OGC Nice Morgan Schneiderlin) ont commenté le même emoji, représentant un visage aux yeux en forme de coeur. Les autres s'extasient devant son dos, nu et tatoué.