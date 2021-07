Jérémy Frérot : Son père lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

Jérémy Frérot et Laure Manaudou sont en couple depuis début 2015. L'artiste a demandé sa belle nageuse en mariage en Islande, sur un volcan, et lui a dit "oui" devant témoins dans les Landes le 12 mai 2018. Leur clan ne risque, en revanche, pas de s'agrandir davantage. La reine aquatique se dit constamment fatiguée par l'éducation de ses enfants et son mari l'assure : il n'y aura pas de nouveau bébé dans les parages. "Deuxième enfant, deuxième album. Je ne ferai pas plus d'enfants, mais je pense que je ferai plus d'albums, expliquait-il dans l'émission 50' Inside à l'occasion de la sortie de Meilleure vie. Ne jamais dire jamais...