Laure Manaudou : Virée en pleine mer avec Jérémy et leur adorable petit Lou

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Laure Manaudou. L'ancienne championne de natation vit un été fort en émotions. Après la très belle performance de son frère Florent aux Jeux olympiques il y a quelques semaines, la jeune femme de 34 ans a poursuivi ses vacances de rêve aux côtés de son mari Jérémy Frérot. Exit les vacances entre amis avec Juan Arbelaez et Laury Thilleman, les deux amoureux profitent de vacances en famille.

C'est la jeune maman qui a partagé l'information sur son compte Instagram. Dans une story publiée ce 23 août, l'ex de Frédérick Bousquet a publié deux photos des belles vacances en famille en présence de Jérémy, un de leurs amis et surtout du petit Lou, leur premier enfant, né en juillet 2017. Sur la photo on peut voir le trio de dos à bord d'un bateau, regardant vers l'horizon. C'est Jérémy qui tient la barre et le petit Lou, encore trop petit, doit monter sur un sac pour apercevoir l'horizon bleuté.