Diaporama Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Balade en pleine mer avec leur adorable fils Lou

Exclusif - Jérémy Frerot ouvre son restaurant, le Pestacle, au port de La Teste. Jeremy Frerot, le célèbre chanteur et mari de Laure Manaudou, rêvait depuis longtemps comme beaucoup de Star de monter son restaurant. Il a réalisé son rêve avec sa bande, ses quatre meilleurs amis de chez lui, de son Bassin d'Arcachon, qui travailleront dans le restaurant avec lui : Melissa, Victor, Igor et Théo. Son restaurant, "Le Pestacle" est une pizzeria, bar à vin, concerts, spectacles, et piste de pétanque. Plutôt un lieu de vie et de loisirs, que juste un restaurant. Le concept se trouve sur le port de La Teste, village à côté d'Arcachon. Il a ouvert le samedi 2 Mai en pleine crise Coronavirus (COVID-19), n'ayant pas voulu reculer l'ouverture, il se lance dans un premier temps dans une activité de drive et de pizzas à emporter afin de faire connaitre son exceptionnelle carte de Pizzas et de vins de Bordeaux exclusivement, car son établissement se veut Bio et écologiquement responsable avec des produits locaux. Il a construit lui-même, avec ses amis, son four à Pizza plutôt que d'en faire venir un d'Italie. Ecologie, bons produits, et plaisirs, il veut que son restaurant lui ressemble. Et certains soirs, ces amis espèrent bien qu'il chantera quelques chansons en plus des nombreux concerts qu'il prévoit d'organiser dans sa grande salle d'une centaine de couverts. Le 2 mai 2020