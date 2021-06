Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte : plusieurs drames pendant sa grossesse...

Les experts ne se sont pas trompés pour Laure (31 ans) et Matthieu (33 ans). Les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 compatibles à 79% filent le parfait amour depuis la fin du tournage. Mi-août, ils vont même accueillir leur premier enfant, une petite fille dont le prénom commencera par la lettre L. A l'occasion d'un live Instagram organisé le 21 juin, l'ancienne championne de natation s'est confiée sur le sujet. Et elle a notamment évoqué son début de grossesse difficile, marqué par des épreuves.

C'est deux mois après leur mariage que Laure est tombée enceinte. Une grosse surprise pour le couple. Si au départ, la belle blonde a hésité à le garder, elle a eu un déclic au moment de sa première échographie pour estimer la date de conception. Depuis, sa grossesse se passe à merveille. La femme de Matthieu a tout de même dû vivre plusieurs épreuves. "Superstition ou pas. Ce qui a été difficile pendant la grossesse, c'est que j'ai eu pas mal d'épreuves. A savoir les trois premiers mois, c'était vraiment horrible. (...) Il y a trois échographies obligatoires : celles du premier, du deuxième et du troisième trimestre. Le premier trimestre, j'ai rendez-vous pour l'écho et on avait programmé avec Matthieu de partir directement chez mes parents pour pouvoir leur annoncer la nouvelle. (...) Mais j'ai appris que j'avais perdu quelqu'un de ma famille", a-t-elle expliqué. Le couple s'est tout de même rendu chez les parents de Laure pour leur annoncer l'heureuse nouvelle, dans l'espoir que cela leur ferait du bien.

L'histoire s'est malheureusement répétée quelques mois plus tard, lors de la deuxième écho. "J'ai perdu ma grand-mère. Donc deuxième décès la semaine de l'échographie. Je vous avais partagé la perte de ma mamie qui m'a beaucoup touchée. C'était vraiment compliqu dit souvent qu'une naissance ça équilibre avec un décès, mais ça faisait déjà deux...", a poursuivi la future maman. Et elle n'a pas échappé à un malheur lors de la troisième échographie. Laure a en effet appris que son papa avait "des petits soucis de santé". Fort heureusement, il va mieux aujourd'hui et est rentré de l'hôpital.