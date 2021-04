Laure (Mariés au premier regard 5) : Mort d'un membre de sa famille, terrible annonce...

"J'ai souffert de ton absence ce fameux jour de mariage, que tu ne puisses pas partager ce moment si spécial avec nous tous, et je souffrirai dorénavant de ton absence au quotidien. Tu as su comprendre ma folie et tu pars en connaissant la suite de l'histoire... J'aurais aimé t'avoir encore à mes côtés mais te voilà maintenant soulagée... À toi qui a toujours été présente, la plus belle des battante, repose en paix mamie chérie", écrit-t-elle. Un texte émouvant et triste à la fois.

En commentaires, les internautes ont été nombreux à témoigner leur soutien à Laure et ses proches dans cette épreuve difficile de la vie. Parmi eux, plusieurs têtes d'affiche de Mariés au premier regard, à l'instar de Mélina et Yannick, qui se sont unis devant les caméras de M6.

Toutes nos condoléances à Laure et sa famille pour la disparition de cette "mamie chérie".