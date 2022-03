Laure (Mariés au premier regard) critiquée sur son physique : elle défend les "bourrelets par ci par là"

Depuis qu'elle a été révélée dans Mariés au premier regard 2021, Laure est très suivie sur les réseaux sociaux. Une communauté qui lui donne envie de partager au maximum son quotidien sur Instagram, pour le meilleur, mais aussi pour le pire.

Certains internautes n'hésitent pas à la critiquer et elle l'a de nouveau constaté dimanche 27 mars 2022. Après avoir dévoilé l'une de ses tenues, une personne a dénigré son physique en écrivant : "Le look on repassera. Il est loin ton physique de sportive." Un commentaire que l'épouse de Matthieu n'a pas hésité à dévoiler au grand jour. On peut ainsi voir qu'elle lui a répondu : "Oui il est loin, mais je ne me fais pas de soucis. Il reviendra très prochainement. D'ailleurs, je pense le récupérer plus vite que vous votre gentillesse."

Fort heureusement pour Laure, la majorité de ses abonnés est bienveillante, elle a donc reçu de nombreux messages de soutien et a tenu à faire des remerciements. "Sachez que ça ne m'atteint pas tant que ça. Je sais que c'est la vérité, que mon corps a changé, mais c'est pour les bonnes raisons. J'avais juste envie d'afficher la personne parce que je trouve ça triste qu'il y ait des gens qui perdent leur temps à poster ce genre de commentaires. Donc ça me faisait plaisir de l'afficher", a-t-elle expliqué. Elle a ensuite rappelé qu'elle essayait d'être la plus naturelle possible sur les réseaux sociaux, en ne mettant pas de filtres notamment. "Est-ce qu'on veut voir des gens faux ou des gens vrais qui ont effectivement des bourrelets par ci par là ?", a-t-elle conclu. Un message qui sera à coup sûr salué par ses fans.

Rappelons que si la silhouette de Laure a changé ces derniers mois, c'est parce qu'elle a eu le bonheur de donner la vie. Cinq mois après son mariage avec Matthieu dans Mariés au premier regard, l'ancienne championne de natation a eu la surprise de découvrir qu'elle était enceinte. C'est en août dernier que Lya a pointé le bout de son nez. Une adorable petite fille qui apparaît de temps à autre sur leurs réseaux sociaux.