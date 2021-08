Laure (Mariés au premier regard) enceinte : La décision difficile de Matthieu avant la naissance

Le grand jour approche pour Laure et Matthieu. La candidate de Mariés au premier regard 2021 est enceinte de son premier enfant, une petite fille dont le prénom commence par la lettre L. Et, avant la naissance (le terme est prévu le 18 août), le beau brun a pris une grande et triste décision pour lui.

Matthieu devait se rendre à l'évidence, nouveau-né et Porsche ne font pas bon ménage. Si jusqu'au dernier moment, l'époux de Laure a gardé sa voiture de sport, il a dû se résoudre à la vendre. Une nouvelle qu'il a annoncée à travers un message vidéo posté par sa cher et tendre sur Instagram, le 11 août. Pour ce faire, le chef d'équipe cordiste s'est adressé directement à sa fille. "A cause de toi on doit faire des choix. Papa doit vendre sa Porsche", dit-il d'emblée.

Matthieu l'emmenait en effet au garage et a pour but d'acheter une voiture familiale. "On a hâte et on attend qu'une chose, c'est que tu sois parmi nous pour qu'on puisse passer de bons moments... même si c'est dans un Scénic tout pourri qui m'aura coûté la peau du c*l", a-t-il poursuivi avec humour. Mais ce qui compte par-dessus tout pour le futur papa, c'est que Laure, son bébé et lui forment une famille soudée et qu'ils s'aiment d'un "amour inconditionnel". A la fin de la vidéo, la belle blonde a partagé un lien pour les personnes qui désireraient s'offrir le bijou de Matthieu. Une Porsche Cayman grise d'une valeur de 29 000 euros.

Laure et Matthieu sont sur leur petit nuage depuis qu'ils se sont rencontrés grâce à Mariés au premier regard. Après leur mariage devant leurs proches, les tourtereaux ont vécu une idylle sans nuage contrairement à d'autres candidats. Et surprise, deux mois après leur union, ils ont découvert qu'ils allaient être parents pour la première fois.