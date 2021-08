Laure (Mariés au premier regard) maman : "Premiers instants surréalistes" avec sa fille Lya

Face aux nombreux commentaires reçus, Laure s'est une nouvelle fois saisie de son compte Instagram, ce mercredi 25 août, pour remercier ses fans. "Petit coucou à tous. Merci pour vos nombreux messages, Lya se porte très bien", a-t-elle indiqué en story. Et de poursuivre sur sa maternité : "La rencontre fut magnifique, premiers instants surréalistes. Difficile de réaliser qu'elle est enfin là, que notre vie de famille commence... " Toujours aussi amoureuse de son époux, cette dernière a également tenu à lui faire une tendre déclaration :"Je réalise la chance que j'ai quand je vois Matthieu s'occuper de la petite. Que du bonheur à venir".

Alors que l'histoire d'amour entre les deux anciens candidats - compatibles à 79 % - continue d'émerveiller les internautes, il est important de rappeler que leur union a failli virer au fiasco. Après s'être mariés en septembre dernier devant les caméras, les deux amoureux ont découvert, deux mois plus tard, la grossesse de Laure. Et après avoir longuement réfléchi quant à la poursuite de cette grossesse, le couple a pris la meilleure des décisions quand on voit leurs doux sourires.