Adrien (Mariés au premier regard 2020) en couple : il présente officiellement sa belle Sandy

L'émission Mariés au premier regard était une dernière fois à l'honneur sur M6 cette année. Lundi 17 mai, la chaîne a diffusé le bilan final des candidats de l'émission 2021. L'occasion de découvrir que seuls Emeline et Frédéric, Mélina et Yannick et Laure et Matthieu étaient encore en couple. Ces derniers accueilleront même prochainement leur premier enfant, une petite fille. Par la suite, les téléspectateurs ont pu découvrir des participants de la saison précédente. Mais pas d'Adrien en vue. Pourtant, il est très heureux aujourd'hui.

Lors de son expérience, le beau brun s'était marié avec Mélodie. Les deux candidats étaient compatibles à 74%. Malheureusement, ils n'ont pas eu le droit à leur happy end. Malgré tous ses efforts, son ex-épouse avait toujours du mal à lui faire confiance, il n'avait donc plus la force de poursuivre cette relation et a donc préféré divorcer. Depuis, sa vie amoureuse a bien évolué.

Le 17 mai, Adrien a annoncé qu'il était en couple. Mieux encore même, il a dévoilé le visage de la femme qui fait battre son coeur. "Mais que sont-ils devenus ? Petit élément de réponse via ce petit post, d'une part pour vous remercier de tous ces messages au quotidien puis pour officialiser les présentations avec celle qui partage ma vie depuis quelques mois maintenant et qui je dois l'avouer me permet de vivre un véritable bonheur", a-t-il écrit en légende de photos de sa belle Sandy et lui.