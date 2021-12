Laurent Baffie, icône de chirurgie esthétique : il avoue en avoir "bavé" pour sa transformation

Fin octobre, c'est avec une nouvelle tête que Laurent Baffie est réapparu dans l'émission On est en direct (France 2), après une absence prolongée. Bien sûr, le nouveau look de l'humoriste n'est pas passé inaperçu et rapidement, il a confirmé avoir subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Le sexagénaire a non seulement eu recours à des implants capillaires, mais il a également fait retoucher ses poches sous les yeux. Depuis, il est devenu une véritable source d'inspiration pour la gente masculine, de plus en plus décomplexée vis à vis de la chirurgie esthétique !

Auprès du magazine Gala et son édition du 9 décembre 2021, Laurent Baffie est revenu sur sa démarche, plutôt inattendue venant de lui : "J'ai plein de copains dans le showbiz qui se sont fait opérer au même endroit que moi d'ailleurs et qui n'en parlent pas. Ils m'ont tous suggéré de me taire. Alors que cela soit devenu un tel événement médiatique me concernant, ça les a fait marrer, commente l'acolyte de Thierry Ardisson. Etre comique, c'est avoir une capacité d'autodérision (...). Peut-être que ce qui a étonné les gens, c'est que je n'avais pas le profil du mec qui allait faire ça."

En ce qui concerne les opérations, ce papa de quatre enfants explique qu'il n'avait pas "une tête à être chauve" : "J'ai essayé de tout raser, c'était moche". Si le résultat des implants lui convient, il avoue tout de même en avoir "bavé pour les cheveux". En ce qui concerne ses poches sous les yeux, l'humoriste et animateur explique que ça a été "l'affaire de deux petites incisions pour avoir l'air plus reposé", parce qu'il avait "l'air fatigué en permanence". Des interventions effectuées à Paris, à la clinique de médecine esthétique Maison Lutétia... qui croule désormais sous les appels et les rendez-vous !

"C'est vrai qu'on a été surpris par l'impact de ses confidences", a commenté le docteur Sarah Fadli auprès de Gala. Aujourd'hui, les patients demandent même "un résultat à la Baffie". Humoriste, animateur, écrivain et désormais modèle de chirurgie esthétique au masculin : Laurent Baffie n'en revient pas lui-même. "Il y a dix ans, on m'aurait dit : 'Tu vas faire des implants et de faire enlever tes valises sous les yeux', je n'y aurais pas cru."