Laurent Baffie, Yannick Noah... Grande soirée tennis et cinéma à Paris

C'est l'histoire d'un père qui voulait faire de ses deux filles les plus grandes championnes de tennis de l'histoire et qui a réussi. Dans La Méthode Williams, Will Smith reprend le rôle de Richard Williams, le père de Vénus et Serena Williams. Un père rapidement devenu coach de ses filles et qu'il va mener aux sommets du tennis mondial. À aujourd'hui 40 ans, Serena Williams est considérée comme la plus grande joueuse de tous les temps, elle qui compte 23 titres du Grand Chelem. Une réussite prodigieuse qui a mené à ce projet de biopic dont l'avant-première a eu lieu hier soir à Paris.

