Laurent Jalabert et sa compagne Marion : la famille s'agrandit, adorables photos d'une "belle équipe à 4" !

Pas de bébé pour Laurent et Marion pour l'instant, enfin si, mais en version canine. De quoi faire fondre tous les abonnés Instagram, déjà sous le charme : "Trop chou", "Je vous souhaite beaucoup de douceur et de tendresse avec Jade et Téha, nos animaux sont nos adorables compagnons de vie", "Elle est superbe", "J'adore ces boules de poils c'est un fabuleux compagnon", "Beau bébé", "Une mini-coach", "Bouille d'amour", "Un vrai bonheur qui va encore rajouter de la vie à la maison et des bêtises." Pas de doute, Téha fait déjà craquer tout le monde.

Une nouvelle aventure commence !

C'est donc à 4 que Laurent Jalabert et Marion ont fini 2022 et démarré 2023. Le couple de sportifs pourra désormais faire ses sorties courses et vélo en très bonne compagnie. Reste à savoir ce que sera le prochain projet des amoureux, déjà nombreux à avoir été cochés sur la liste. Il faut dire qu'en plus d'un merveilleux (mais pluvieux) voyage à Bali, Laurent Jalabert et Marion semblent avoir passé un cap important de leur relation.

Laurent Jalabert n'a certes pas confirmé l'information mais il s'affiche depuis plusieurs mois avec une curieuse bague au doigt. L'anneau ressemble à une alliance et est positionnée sur l'annulaire gauche, sur lequel les bijoux de mariage sont placés. A quand le passage aux aveux ?