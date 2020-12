Laurent Kérusoré en deuil : son père est mort, son message émouvant

Le père de Laurent Kérusoré et l'acteur ont vécu des moments difficiles. Comme lorsque l'inoubliable Thomas dans Plus belle la vie a décidé de parler de son homosexualité à sa famille. "Il a fallu un an à mes parents pour ruminer et accepter. Mon père m'a demandé de quitter la maison, pas parce qu'il me détestait mais parce que ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. J'avais 20 ans et c'était une autre époque. Quand je suis revenu avec mon petit ami, mon père m'a dit : 'Je suis content d'avoir un deuxième fils'", confiait-il dans les pages de Télé-Loisirs en 2019.

Deux ans plus tard, Laurent Kérusoré, a découvert pourquoi il avait été adopté à l'âge de neuf mois et d'où il venait. Il a appris alors que sa naissance est le résultat d'un viol et que sa mère "faisait le trottoir et d'autres trucs sordides". "Ça a été très dur pour moi. Il m'a fallu du temps pour assumer", reconnaissait-il pour Télé Star.

C'est l'une des raisons pour laquelle il est aujourd'hui très engagé dans l'adoption d'enfants. Mais après avoir entamé des démarches, il avait fini par se poser des questions. "Avant, j'aimerais me marier, faire les choses dans l'ordre... Là aussi, je suis sans doute un peu vieux jeu ! Mais oui, je rêve qu'on soit trois à porter le même nom et qu'on fonde une vraie famille", déclarait-il en juin dernier.