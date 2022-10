Laurent (L'amour est dans le pré) : Cette femme qui le soutient tant depuis sa rupture avec Maud

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe début octobre. Laurent, candidat de L'amour est dans le pré 2019 et Maud ont rompu. Une surprise puisque depuis leur coup de coeur du speed-dating, rien ne laissait présager qu'une zone d'ombre planait au-dessus d'eux. Et pourtant, ils ont bel et bien annoncé leur séparation il y a quelques jours. Depuis, l'agriculteur tente de reprendre du poil de la bête et a une aide précieuse comme il l'a dévoilé sur Instagram, le 18 octobre.

"On n'est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents (...). Je vais m'accrocher", avait confié Laurent à Jeremstar. Un nouveau coup dur pour l'éleveur de vaches et de brebis qui a connu de nouveaux soucis financiers. Depuis, Maud a remercié le public de son soutien et a annoncé qu'elle conservait le compte Instagram qu'elle avait en commun avec son ex-compagnon. Désireux de continuer à partager son quotidien, ce dernier a donc pris la décision de se créer un compte.

Mais difficile pour Laurent de maîtriser ce nouvel outil auquel il n'avait pas l'habitude. Auparavant, c'est Maud qui s'en occupait pour son plus grand bonheur. Fort heureusement, il a pu compter sur une personne pour lui venir en aide. "Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ? J'ai eu une petite formation Instagram par ma stagiaire. Ça va mieux maintenant. Nous sommes toujours dans les semis de céréales avec le beau temps. Les animaux profitent du soleil. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous", a-t-il écrit en légende d'une photo de l'un de ses animaux. Des nouvelles qui ont enchanté la présentatrice de L'amour est dans le pré Karine Le Marchand. "Canon ! Ca va aller de mieux en mieux mon Lolo", a-t-elle écrit.