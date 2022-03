Laurent Ournac : Le corps de son fils Léon marqué, photos impressionnantes

Laurent Ournac et son épouse Ludivine passe une semaine particulière. La faute à un invité surprise qui a fait irruption chez eux comme l'a dévoilé celle qui partage la vie de l'acteur de Camping Paradis (TF1), ce jeudi 10 mars 2022, sur Instagram.

Léon (3 ans), le fils de Laurent Ournac, n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment. Le frère de Capucine (10 ans) est actuellement malade. Une maladie qu'il a sans doute attrapée à l'école. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas facile à vivre, à cause des démangeaisons notamment. C'est la varicelle qui rend la vie dure au fils de l'acteur de 41 ans comme en témoignent des photos partagées sur le compte de Ludivine. Sur la première, on peut observer Léon en train de dormir, une tétine dans la bouche. Et quelques boutons sont visibles au niveau de son visage. Sur le second, c'est la tête blonde de dos qui apparaît. L'occasion de constater que les boutons sont bien plus nombreux.

Sans surprise, cette maladie est difficile à vivre pour Léon, mais aussi pour ses parents. "Varicelle. Nouvelle invitée à la maison, j'ai nommé La Varicelle ! Accompagnée de ses fortes fièvres, ses nuits blanches et ses douleurs, elle fait de notre semaine un pur moment de bonheur. Le point positif c'est que je retrouve mon Léon tout tendre, collé à maman et en demande permanente de câlins. Dans quelques jours ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir... #varicelle #maladiesinfantiles #boutons #bebemalade #parentsepuises", peut-on lire en légende de la publication.