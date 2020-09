Laurent Ournac, son combat contre l'obésité : "Je me sens repartir de rien"

Laurent Ournac (40 ans) a toujours eu une relation complexe avec son poids. L'acteur de Camping Paradis (TF1) a pesé jusqu'à 142 kilos. Mais, pour des raisons de santé, il a pris la décision de faire une sleeve gastrectomie – qui consiste à retirer 75% à 80% de l'estomac - en 2015. Une opération grâce à laquelle il avait vite perdu plus de 60 kilos. Depuis, le papa de Capucine (7 ans et demi) et Léon (1 an) mène un combat pour ne pas retomber dans ses travers. Et il est loin d'être simple comme il l'a fait savoir sur Instagram, le 29 août 2020.

Ces derniers mois, Laurent Ournac a repris quelques kilos et ne s'en cache pas. Mais il a décidé de se reprendre en main après ses vacances. L'époux de Ludivine s'est en effet remis au sport. Et la reprise était loin d'être simple. Il a partagé une photo sur laquelle il fixe l'objectif. "Alors je suis sorti courir ... c'était dur. Je me suis rappelé à quel point chaque reprise me fait regretter d'avoir arrêté la fois d'avant. Je me sens repartir de rien et surtout il faut trouver la motivation. C'est un combat. Contre l'obésité, contre moi-même. Certains diront question de volonté. Je leur répondrai pas si simple. Sinon, nous serions tous beaux et riches. Je peux y arriver, mais je dois batailler plus fort. Alors je vais m'accrocher et tenir. J'espère", a-t-il écrit en légende. En hashtag, il a également précisé qu'il souhaitait perdre 10 kilos.

Laurent Ournac a pu compter sur ses nombreux abonnés pour lui donner de la force et du courage. Des messages qui lui ont réchauffé le coeur. En story, il n'a pas manqué de remercier ses fans pour leur soutien indéfectible.