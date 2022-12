Laurent Ruquier avec son amoureux au Qatar : leur présence à la Coupe du monde décriée, Hugo Manos réplique !

Le boycott de la Coupe du monde ? Un lointain souvenir. L'équipe de France gagne peu à peu du terrain et affrontera le Maroc, le mercredi 14 décembre 2022, en demi-finale. C'est un évènement pour l'Histoire du sport qui comporte son lot de polémiques, entre les stades construits dans des conditions abominables, la climatisation excessive de ces mêmes lieux de rassemblement à ciel ouvert, le non-respect de nombreux aspects des droits de l'Homme. Toujours est-il que les sportifs suivent avec grande attention la compétition, quitte à subir les quelques foudres de leur entourage

C'est ainsi que Laurent Ruquier et son jeune compagnon Hugo Manos se sont rendus sur place, alors qu'il y a peu, Human Rights Watch déclarait que les forces du Département de la sécurité préventive du Qatar avaient arrêté arbitrairement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans pour leurs faire subir des mauvais traitements en détention, entre autres abus. Pour autant, le couple semble avoir passé du bon temps devant le match France-Angleterre, organisé au Al Bayt Stadium. Chacun portait le maillot d'un joueur emblématique de la formation - le 7 de Griezmann pour Laurent Ruquier, le 9 de Mbappé pour Hugo - et a pu se réjouir de la victoire des Bleus. Et lors de cé séjour au Qatar, Hugo Manos a décroché un précieux cadeau au prix inestimable : un maillot comportant la signature des joueurs de Didier Deschamps !