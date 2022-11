Christine Bravo filmée à son insu pendant un coup de folie par son mari : "On dirait une mémé hystérique !"

Les stades construits sur des morts, l'aberration climatique que représente des lieux ouverts climatisés, le non-respect de nombreux aspects des droits de l'Homme étaient censés, entre autres, voilà ce qui entraîne le boycott de cette nouvelle édition de la Coupe du monde, organisée au Qatar. Un boycott très relatif puisqu'alors que la France affrontait l'Australie, le mardi 22 novembre 2022, 12,53 millions de supporters se sont branchés sur TF1 pour applaudir l'affrontement - remporté à 4 contre 1 par les Bleus.

Je trouve cette vidéo épouvantable

Parmi ces quelques millions de téléspectateurs, on relève notamment Christine Bravo, qui a assisté au match tranquillement dans son salon avec son époux Stéphane Bachot. Enfin, tranquillement... pas tant que ça. Sur son compte Instagram, l'ancienne présentatrice de l'émission Frou-Frou, 66 ans, a partagé une vidéo sur laquelle on la voit sautiller face à son petit écran en espérant un but supplémentaire de la part de son petit chouchou. "Mon mari m'a filmée à l'insu de mon plein gré pendant le match, écrit-elle. En pyjama moche. Et en fan absolue de Kylian Mbappé. Je l'adore, bébé. Et bravo à papy Olivier Giroud. Bon, en vrai, je trouve cette vidéo épouvantable, je ne suis VRAIMENT pas à mon avantage ! On dirait une mémé hystérique. Mais bon, c'est MOI. J'assume."