Laurent Ruquier avoue avoir batifolé avec certains invités d'On n'est pas couché : "Cela n'a pas duré..."

L'émission On n'est pas couché n'aurait pas pu s'appeler On n'a pas couché. A l'époque où Léa Salamé était chroniqueuse-snipeuse pour Laurent Ruquier, en tout cas, certaines romances ont vu le jour. Celle, connue, de l'animatrice et de Raphaël Glucksmann, bien sûr, puisqu'ils ne cachent rien de leurs sentiments et ont eu un fils ensemble. Mais le présentateur de l'émission de France 2 a lui aussi fricoté avec certains invités... semblerait-il ! Dans les colonnes du journal Télé 2 Semaines, en tout cas, les deux amis et collaborateurs se souviennent, avec une pointe de pudeur et d'excitation, de ces folles années.

Il y en a eu des amours de plateau au temps d'On n'est pas couché !

"Eh oui, il y en a eu des amours de plateau au temps d'On n'est pas couché, avoue Laurent Ruquier. Y compris dans mon cas personnel ! Mais contrairement à Léa, cela n'a pas duré..." Pour avoir plus d'informations à propos de ces quelques prétendants, il faudrait retracer tous les invités qui ont croisé la route du binôme sur France 2. Léa Salamé a été chroniqueuse de 2014 à 2016 avec Aymeric Caron d'abord, puis Yann Moix ensuite. Petit indice tout de même ? "Pas de nom, précise malicieusement la maman de Gabriel. Je soufflerais juste un mot : acting..."

Laurent Ruquier, en couple ou célibataire ?

Les choses ont peut-être été courtes entre Laurent Ruquier et ses acteurs, mais il est aujourd'hui un homme comblé. L'élu de son coeur ? Un mystérieux anonyme, très bien bâtit de sa personne, qui tient une salle de sport. Laurent Ruquier pourrait donc bien passer le restant de ses jours avec lui, au calme... et plus vite que prévu, puisqu'il a déjà en tête la date de son départ à la retraite. "Une confidence, je me suis fixé un âge où j'arrêterai, ajoute-t-il entre deux blagues. 64 ans. C'est dans... six ans." Nous verrons bien s'il disait vrai en temps voulu.

Retrouvez l'interview de Léa Salamé et de Laurent Ruquier dans le magazine Télé 2 Semaines n° 465 du 16 octobre 2021.