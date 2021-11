Laurent Ruquier en bonne compagnie pour applaudir Nicoletta qui fête ses 50 ans de scène

Incroyable mais vrai. Cela fait cinq décennies que Nicoletta foule les scènes du monde entier. Le 4 novembre 2021, la chanteuse et interprète de Mamy Blue a effectivement célébré ses 50 ans de carrière. Et c'est au Lido, s'il-vous-plaît, que l'artiste a trinqué en l'honneur de la musique, avec ses proches, son époux Jean-Christophe Molinier, mais également les VIP.

Il fallait compter sur Sandrine Bonnaire, Marie-France Brière, Hervé Vilard, le populaire animateur Laurent Ruquier venu sans son nouveau, jeune et sexy supposé compagnon mais toutefois bien accompagné puisqu'il a été vu applaudissant à tout rompre la chanteuse en compagnie de l'ancienne première dame Valérie Trierweiler. Depuis qu'ils se fréquentent dans Les Grosses Têtes de RTL, tout porte à croire qu'une amitié est née ! On a également vu l'humoriste Raphaël Mezrahi, Massimo Gargia, Paul Amar, Dominique Besnehard...

Outre les bulles et les bouquets de fleurs, Nicoletta s'est offert un moment de pur bonheur en montant sur les planches au côté du trompettiste jazz Eric Truffaz. C'est la première fois, depuis 20 ans, que le Lido accueille un concert. Et on n'est pas près d'arrêter Nicoletta. Le dimanche 7 novembre 2021, elle retrouvera à nouveau son micro et son public aux alentours de 17h. Les places, dont le prix varient entre 50 et 145€ - une demi bouteille de champagne incluse pour cette somme -, sont encore disponibles à la vente. Il est encore temps de faire des heureux...

C'est si beau quand tu chantes avec un choeur gospel

Ces quelques performances ne seront pas des évènements isolés. Outre un nouvel album piano-voix qui s'apprête à voir le jour, Nicoletta devrait bientôt reprendre le chemin des églises, puisqu'elle donne des concerts dans les lieux saints de notre mère patrie depuis 25 ans - quitte à contacter, elle-même, les curés par mail. C'est d'ailleurs cette initiative qui l'a aidée à sortir la tête de l'eau. A une époque, elle était criblée de dettes, poursuivie par les impôts, et avait dû se séparer de sa maison. "C'est si beau quand tu chantes avec un choeur gospel", ne cessait de lui répéter sa grand-mère. Elle ne croyait pas si bien dire...