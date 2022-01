Laurent Ruquier "fâché" avec un célèbre acteur français : "Il y a eu des malentendus..."

Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Danièle Evenou, Caroline Diament, Jeanfi Janssens... elles sont nombreuses à défiler sur RTL, auprès de Laurent Ruquier, les fameuses Grosses Têtes. Mais il y a un visage qu'on ne verra peut-être jamais auprès de la bande, c'est celui d'Edouard Baer. C'est ce que le présentateur a expliqué dans l'émission Journal inattendu, le samedi 22 janvier 2022, en assurant qu'il adorerait, pourtant, le voir intégrer l'équipe.

On est peut-être même fâchés !

"Ce serait évidemment une grosse tête incroyable, avec son sens de l'improvisation, ce génie du verbe, a expliqué Laurent Ruquier à Ophélie Meunier. Ça va peut-être surprendre parce qu'on ne se connaît pas, on est peut-être même fâchés et il y a eu des malentendus entre lui et moi. Donc ce n'est pas pour demain." La langue habituellement bien pendue, l'animateur a soigneusement évité d'en dire plus à propos de leurs désaccords. Il a toutefois précisé qu'un bon chroniqueur devait "ne pas être susceptible", "drôle ou cultivé, ou les deux". Reste à savoir laquelle de ces qualités n'est pas inscrite sur le curriculum d'Edouard Baer...