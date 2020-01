Laurine Lecavelier : La patineuse contrôlée positive à la cocaïne

Mais où est passée Laurine Lecavelier ? Alors que la saison 2019-2020 de patinage artistique a été entamée en septembre dernier, la jeune athlète française de 23 ans n'a participé qu'à une seule compétition, le Masters de Villard-de-Lans qui a lancé la saison. Depuis, plus rien.

Dans son édition du vendredi 3 janvier 2019, L'Equipe révèle une information pour le moins compromettante sur Laurine Lecavelier. Le quotidien sportif avance, "de source proche de la Fédération française des sports de glace" que la Française "aurait été contrôlée positive à la cocaïne ces dernières semaines".

Alors qu'elle aurait dû participer aux Internationaux de France, à Grenoble, le 1er novembre dernier, elle avait déclaré forfait pour blessure. Elle ne s'est pas non plus présentée à la Coupe de Russie et aux Championnats de France organisés à la fin du mois de décembre à Dunkerque. Et alors que son nom avait toujours figuré dans la sélection française des Championnats d'Europe depuis 2014, pas cette fois-ci. Laurine Lecavelier n'est pas annoncée pour la compétition qui se déroule du 22 au 25 janvier prochains à Graz, en Autriche.

L'Equipe rappelle que la saison précédente de la jeune patineuse avait été marquée par un événement majeur qui l'avait logiquement déstabilisée, la mort soudaine de son entraîneur Jean-François Ballester en décembre 2018. "Je vais essayer de mettre les choses un peu à plat et de prendre un peu de recul", avait commenté à l'époque celle qui a fini 5e des Championnats d'Europe 2017 et 2019. Depuis cet été, elle s'entraînait en Italie avec Lorenzo Magri, le coach du patineur junior Daniel Grassl.

Si Laurine Lecavelier a bien été contrôlée positive à la cocaïne, elle risque une suspension pouvant aller jusqu'à quatre ans.

Le monde du patinage artistique n'est pas épargné ces dernières semaines puisqu'un autre athlète français est impliqué dans une affaire compromettante. Morgan Ciprès est accusé d'avoir envoyé deux photos de son sexe à une adolescente de 13 ans, qu'il entraînait, en 2017. L'affaire prend de plus en plus d'ampleur...