Laury Thilleman réapparaît après la rupture avec Juan Arbelaez : elle s'affiche souriante et radieuse

Ils se sont aimés durant sept ans. Mais le 17 mai 2022, Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont annoncé une nouvelle inattendue, celle de leur séparation. L'ancienne Miss France et le chef ont rompu après deux ans de mariage. Depuis, chacun suit son chemin de vie, loin de l'autre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la belle brune de 30 ans a déjà retrouvé le sourire !

C'est sur Instagram que Laury Thilleman refait surface. En story, elle dévoile une photo initialement postée par Bruno Danto, qui se présente comme journaliste pour Le Monde, fan de sport et de mode dans sa biographie sur le réseau social de partage d'images. Sur ce cliché, la belle brune prend la pose en jean, t-shirt vert assorti à sa casquette et lunettes de soleil sur le nez. L'ex-femme de Juan Arbelaez brandit son bras droit en l'air et affiche un large sourire, tout près de son vélo. "Parisienne à vélo", précise alors Bruno Danto en légende. Moins de trois semaines après l'annonce de rupture, Laury Thilleman s'affiche donc radieuse !

Rappelons que depuis qu'elle a confié se séparer de Juan Arbelaez, la jeune femme n'avait pas disparu. Le 22 mai 2022, elle a posté une série de photos d'elle en pleine séance de surf à Anglet, ville côtière prisée des sportifs à planche. Quelques jours plus tard, Laury Thilleman s'est affiché sublime afin d'annoncer sa participation à l'émission Allez viens je t'emmène sur France 3. Enfin, Mercredi 1er juin 2022, c'est en tenue de sport qu'elle se dévoile, lors d'une randonnée sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère.

De son côté, l'ancien Top Chef (saison 3, en 2012) avance également. Moins d'une semaine après avoir annoncé la rupture, il avait présenté sur Instagram un adorable petit chien, sa "nouvelle recrue" auprès de qui il se consolait. Puis, en plein Festival de Cannes, il avait fait une apparition remarquée lors de la montée des marches du film Mascarade de Nicolas Bedos. Du sport et de l'animation pour l'une, des câlins et du cinéma pour l'autre... A chacun sa manière d'aller de l'avant !