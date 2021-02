Le Grand Restaurant : Blessé, un célèbre animateur contraint de céder sa place à Jeanfi Janssens

Mercredi 3 février 2021, M6 diffusait le programme humoristique "Le Grand Restaurant, réouverture après travaux" de et avec Pierre Palmade. Ce dernier s'est offert un casting de luxe mais on découvre qu'à la place de Jeanfi Janssens, c'est un célèbre animateur de télé et radio qui devait jouer son rôle.

Laurent Ruquier évoque Le Grand Restaurant de Pierre Palmade dans Les Grosses Têtes sur RTL.

Pour ce nouveau numéro du Grand Restaurant, Pierre Palmade peut avoir le sourire puisque le programme est arrivé troisième des audiences : jusqu'à 23h, le téléfilm a rassemblé 3,05 millions de personnes, pour une part de marché de 13,6% auprès de l'ensemble du public et de 21,2% sur la cible commerciale.