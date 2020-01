Laurent Ruquier (encore) blessé : Nouvelle chute et nouveau plâtre

L'année commence fort pour Laurent Ruquier ! Aux commandes d'un nouveau numéro des Enfants de la télé (France 2) dimanche 5 janvier 2020, l'animateur est apparu avec le bras dans le plâtre. Une situation étonnante puisqu'on le pensait guéri de sa première chute dans les escaliers datant de novembre dernier. Mais à en croire ses dires, Laurent Ruquier est franchement malchanceux puisqu'il s'est à nouveau blessé, et de la même manière que la fois précédente. "Fin décembre, les téléspectateurs ont eu la chance de me voir à nouveau sans plâtre mais pendant les fêtes de fin d'année, qu'est ce qu'il se passe ? Je reprends le même escalier !" s'est-il amusé.

C'est donc avec le bras cassé qu'il sera contraint d'animer ses prochaines émissions, de quoi susciter le rire autour de lui sur son plateau. Son invitée, Marie-Ange Nardi estime tout de même que ces pépins à répétitions sont "louches". C'est pourquoi, toujours avec beaucoup d'humour, Laurent Ruquier en vient à accuser Stéphane Bern d'être responsable de son accident. L'occasion de constater qu'à 56 ans et le bras dans l'écharpe, il n'est pas question pour lui d'arrêter de vanner ses confrères. Mais Laurent Ruquier s'est-il réellement encore une fois blessé ? À en croire certains internautes, il se serait bien jouer de ses téléspectateurs car l'émission aurait été enregistrée il y a plusieurs semaines peu de temps après sa première chute...

Sur le plateau des Grosses Têtes, il avait raconté les circonstances de ses mésaventures : "J'ai eu un week-end magnifique entre la disparition de Marie Laforêt et le fait que je me sois cassé la gueule dans les escaliers..." expliquait-il faisant référence à son amie chanteuse disparue. Pendant six semaines, après une hospitalisation en urgence, Laurent Ruquier assurait tout de même comme le pro qu'il est son rôle de présentateur.