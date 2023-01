Le Meilleur Pâtissier : La femme d'une ex-finaliste au casting d'une célèbre série

À noter que Victoire n'en est pas vraiment à ses débuts de comédienne. En décembre 2021 déjà, elle annonçait avoir été recrutée pour figurer dans quelques épisodes d'Astrid et Raphaëlle. "J'essaye de me lancer dans l'acting. Jouer m'a toujours plu, j'ai toujours voulu tenter ma chance dans ce milieu là, et me voilà dedans !!!", se réjouissait-elle. Son jeu a vraisemblablement fait impression puisqu'elle a donc été reconduite pour la saison 4.

Par ailleurs, lors d'une interview pour Télé Loisirs, Lola Dewaere a livré quelques informations sur celle-ci. "La saison 4 va être chanmé, encore plus chanmé que les autres. Plus on évolue dans Astrid et Raphaëlle, plus les intrigues sont incroyables, et plus la relation entre Astrid et Raphaëlle est intéressante", annonçait-elle.