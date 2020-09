Le Nouveau stagiaire : Anne Hathaway et Robert De Niro n'étaient pas les premiers choix

Plus connu sous les traits de mafieux au coeur tendre, Robert de Niro est apparu dans le rôle inattendu d'un senior attentionné et discret dans le film Le Nouveau stagiaire, aux côtés d'Anne Hathaway. Sorti en 2015 et réalisé par Nancy Meyers, ce long-métrage devait initialement réunir d'autres acteurs pour jouer les rôles principaux : Tina Fey (dans le rôle de la boss Jules Ostin) et Michael Caine (dans le rôle du stagiaire Ben Wittaker). La réalisatrice avait ensuite pensé à la star du film La Revanche d'une blonde, Reese Witherspoon, pour jouer le rôle de Jules Ostin, ainsi qu'àJack Nicholson pour interpréter Ben.

Finalement, ce sont Anne Hathaway et Robert de Niro qui ont obtenu les rôles, formant ainsi un duo complice dans le film. Une première collaboration pour les deux acteurs. Le Nouveau stagiaire met en scène la belle et ambitieuse Jules (Anne Hathaway), qui embauche et prend sous son aile un veuf de 70 ans appelé Ben (Robert de Niro). D'abord méfiante vis-à-vis de sa nouvelle recrue, la jeune femme se prend finalement d'affection pour son nouveau stagiaire qui devient très vite indispensable dans sa société.

Emblématique dans le film Le Diable s'habille en Prada, où elle jouait Andréa Sachs, jeune stagiaire malmenée par Miranda Priestly (Meryl Streep), Anne Hathaway apparaît dans un tout autre rôle dans ce long-métrage. Cette fois, les rôles sont inversés et c'est elle qui embauche un stagiaire. Beaucoup plus bienveillante que Miranda Priestly, Anne Hathaway incarne à merveille le rôle, tout comme Robert de Niro, employé touchant et terriblement attachant.