Le prince Albert de Monaco prêt à en découdre... avec les champions des Sportel Awards 2021 !

En attendant le retour imminent de son épouse Charlene, le prince Albert poursuit ses activités officielles en principauté. Le 5 octobre 2021, au Grimaldi Forum de Monaco, le souverain a pris part à la 32e édition des Sportel Awards en sa qualité de président d'honneur. Une soirée sportive pour laquelle il était entouré de nombreux athlètes et de son neveu Louis Ducruet (le fils de la princesse Stéphanie).

La cérémonie des Sportel Awards est une compétition internationale récompensant les meilleures séquences sportives télévisuelles de l'année écoulée. Cette 32e édition était assurément riche tant ces derniers mois ont été marqués par des événements sportifs variés ! Le prince Albert et son neveu ont ainsi pris la pose en compagnie de la judoka Romane Dicko et de ses camarades de tatami Madeleine Malonga, Guillaume Chaine, Sarah Leonie Cysique, Amandine Buchard et Margaux Pinot.

L'équipe de France de judo qui s'est illustrée lors des derniers Jeux de Tokyo a ainsi passé la soirée en compagnie des boxeurs Brahim Asloum, Arsen Goulamirian, Rima Ayadi et Hassan N'Dam N'Jikam, du sprinteur Jean Baptiste Alaize mais aussi de la powerlifteuse Noemie Allabert. Le champion de MMA Ciryl Gane était également de la partie, non loin de la handballeuse Allison Pineau, du skieur freestyle et acrobatique Kevin Rolland, de la joueuse de basket Émilie Gomis, ou encore de l'ex-coureur et politicien Guy Drut et du journaliste Patrick Mahé.

Le palmarès des 32e Sportel Awards, rapporté par L'Equipe :

Prix du ralenti

Romain Grosjean's Escape (l'évacuation de Romain Grosjean) - Bahrain 2020 Phil Rorke - FOM (Royaume-Uni)

Prix de la découverte

Toujours se relever de Guillaume Papin et Julien Ababsa - France Télévisions (France)

Prix de l'innovation

LaLiga pour l'utilisation de caméras " cinéma " dans la production de ses directs, Oscar Lago - LaLiga (Espagne)

Prix de la promotion d'un programme

Nick Story - Story Productions (Brésil)

Prix de la publicité

The journey UNHCR, the UN Refugee Agency en collaboration avec le Comité international olympique et le Comité international paralympique (Royaume-Uni)

Prix du Jury

Faut qu'on parle de Lyes Houhou et Arnaud Bonnin - Canal+ (France)

Prix du documentaire Peace and Sport

Luchadoras de Paola Calvo - Tumult Film (Allemagne)

Prix du livre

Le plus grand livre de basketball de tous les temps (selon TrashTalk) de TrashTalk - Marabout (France)