Le prince Charles dans l'embarras à cause d'un ex-employé...

La famille royale britannique n'en termine pas de recevoir des coups. Alors que le prince Andrew est dans le collimateur des médias et de la justice dans le cadre de l'affaire Epstein ou qu'un membre anonyme du clan a été accusé de racisme envers le fils de Harry et Meghan, c'est au tour du prince Charles d'être sous les projecteurs à cause d'un ex-employé.

En effet, le prince Charles se retrouve désormais empêtré dans une affaire frauduleuse qui le mêle à un homme d'affaires saoudien et à un ancien assistant, Michael Fawcett, qui occupait le poste valet adjoint à ses côtés. Ce dernier est soupçonné d'avoir usé de son influence auprès du prince pour aider l'homme d'affaires saoudien Mahfouz Marei Mubarak ben Mahfouz, généreux donateur d'oeuvres caritatives liées à la monarchie britannique, à obtenir un honneur, rapportent dimanche le Sunday Times et le Mail on Sunday.

Le businessman a été fait commandeur de l'Empire britannique par le prince Charles lors d'une cérémonie privée au palais de Buckingham en novembre 2016. Un événement qui n'avait pas été publié dans la liste officielle des engagements royaux. Bénéficier d'une telle distinction permettait d'appuyer la demande de nationalité britannique du Saoudien.

L'ancien valet a depuis démissionné de son poste de directeur général de The Prince's Fondation, qu'il occupait depuis trois ans, comme l'a annoncé la fondation du fils aîné de la reine dans un communiqué. "Michael Fawcett a proposé de se retirer temporairement de ses fonctions actives de directeur général de la Prince's Foundation pendant que l'enquête des administrateurs est en cours. The Prince's Foundation a accepté cette offre. Michael soutient pleinement l'enquête en cours et a confirmé qu'il collaborerait à l'enquête", a fait savoir l'association.

Michael Fawcett travaillait intimement pour la famille royale depuis 1981. Ancien valet de pied de la reine, il était parvenu à gravir les échelons jusqu'à devenir le premier valet du prince Charles : celui qui l'aide à s'habiller le matin, par exemple. Déjà en 2003, il avait été accusé de mauvaise conduite financière concernant la revente de cadeaux faits à la famille royale...