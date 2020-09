Le prince Harry a 36 ans : message de Kate et William avec une drôle de photo

Les relations se sont-elles apaisées entre le prince Harry et le reste de la famille royale ? Ce 15 septembre 2020, le duc de Sussex fête ses 36 ans bien loin de chez lui, dans sa nouvelle maison de Santa Barbara, avec Meghan Markle et leur fils Archie (1 an). Pour autant, ses proches restés au Royaume-Uni n'ont pas manqué de célébrer son anniversaire sur les réseaux sociaux.

"En souhaitant un très joyeux anniversaire au prince Harry aujourd'hui", le prince William et Kate Middleton ont-ils partagé sur leur compte Instagram officiel, celui du palais de Kensington. Pour accompagner leur message, le duc et la duchesse de Cambridge ont choisi une joyeuse photo d'eux en pleine course avec Harry. Un cliché réalisé en 2017 lors d'un événement sportif au parc olympique de la reine Elizabeth à Londres, à l'époque où tous les trois oeuvraient encore ensemble au sein de la Royal Foundation. D'autres photos souvenirs et voeux d'anniversaire ont également été relayés sur les comptes Instagram du prince Charles (celui de Clarence House) et de la reine Elizabeth (celui de la Royal Family).