Le prince Harry victime d'un accident : il tombe de son cheval en plein match de polo !

A la tête des Invictus Games, qui célèbrent chaque années les soldats et vétérans de guerre blessés et les personnes en situation de handicap, le prince Harry est un grand fan de sport. Il pratique lui-même le polo, cette curieuse pratique à dos de cheval.. à ses risques et périls. Alors qu'il participait à un match organisé au Santa Barbara Polo and Racquet Club de Carpinteria, en Californie, le 12 juin 2022, le souverain de 37 ans a effectivement été victime d'un petit accident de parcours.

Alors qu'il se débattait comme un beau lion face à ses amis Katharine McPhee et son mari David Foster, le prince Harry est effectivement tombé de son fidèle destrier. Plus de peur que de mal, heureusement, pour le duc de Sussex qui est ressorti du match parfaitement indemne, selon les informations du Dailymail. Equipé d'un casque d'équitation et de lunettes de protection, Harry joignait ses forces à celles des membres de son équipe, les Los Padres - il s'entraîne à ce sport depuis sa tendre jeunesse, quand il jouait contre son frère le prince William. Sa chute n'a pas apporté chance et gloire à ses coéquipiers puisqu'ils ont perdu de peu, à 11 contre 12.

Selon les proches du prince Harry, ce dernier vivrait - malgré la défaite - une vie de rêve. Installé dans un joli manoir de Montecito avec sa femme et ses deux enfants, ayant l'opportunité de pratiquer le polo à un niveau professionnel... que demander de plus ? L'époux de Meghan Markle ne doit effectivement pas regretter d'avoir quitté les terres britanniques. Sa visite en Angleterre à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II ne s'est pas exactement passée comme prévu. Après avoir bataillé pour bénéficier d'un service de sécurité minimal, et n'avoir eu droit à aucun égard puisque ne faisant plus partie des membres officiels de la famille royale, le prince Harry n'a eu accès qu'à un tête-à-tête très formel de 15 minutes avec sa grand-mère, la reine Elizabeth II. C'était pourtant la première fois que la matriarche rencontrait sa petite-fille, Lilibet Diana, qui a fêté son premier anniversaire au Royaume-Uni...