Le prince William furieux : Netflix ignore ses demandes... et fait pire que prévu !

La guerre est déclarée entre Netflix et le palais de Buckingham. Le prince William, plus précisément, est vert de rage à l'idée de voir la cinquième saison de la série The Crown être diffusée contre son gré sur la plateforme dès le 9 novembre 2022. La raison ? Deux épisodes vont s'attarder sur l'interview scandale qu'avait accordée sa maman, la princesse Lady Diana, au présentateur Martin Bashir, durant laquelle elle avait parlé de son époux, le prince Charles, en des termes peu élogieux. Les abonnés devraient également voir une retranscription de la tristesse de William, enfant, installé devant la télévision.

En 1995, Lady Di avait ouvertement évoqué les infidélités du prince Charles - devenu le roi Charles III depuis la mort de la reine Elizabeth II sur la BBC. "Nous étions trois au sein de ce mariage", avait-elle expliqué, dessinant les contours de Camilla Parker Bowles désormais reine consort. Durant cet entretien, feu la princesse de Galles avait également estimé qu'elle ne serait jamais reine, si ce n'est dans le coeur du peuple britannique, et avait émis de sérieux doutes quant à la manière dont son mari pourrait régner sur le Royaume-Uni.

Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ?

Le prince William avait explicitement demandé à ce que cette période très compliquée de son enfance ne soit pas exploitée sur Netflix, et ne soit plus jamais diffusée nulle part, d'une quelconque manière. Initialement, la plateforme aurait dû ne s'attarder que sur quelques secondes de l'interview de Lady Diana. La séquence durera finalement 4 minutes et 23 secondes, divisée sur deux épisodes, exagèrera certains éléments de langage pour rendre le moment plus sensationnel - selon les informations du journal The Sun - et montrera également Charles pleurer face à son écran, s'écriant : "Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ?".

Si Netflix a ignoré les demandes du prince William, un communiqué de presse avait déjà été partagé à ce propos : "The Crown a toujours été présentée comme un drame basé sur des événements historiques, pouvait-on lire. La saison 5 est une dramatisation fictive, imaginant ce qui a pu se passer au coeur du clan Windsor durant cette décennie décisive pour la famille royale." Rendez-vous le 9 novembre pour savoir dans quelle mesure celle nouvelle saison sera juste...