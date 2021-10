Le rappeur Naps accusé de viol : il nie formellement et crie à la supercherie

"Je conteste évidemment l'ensemble des faits allégués. Je peux pas laisser faire et vais charger mon avocat de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse", a fait savoir Naps. Pour l'interprète de La Kiffance, il pourrait s'agir d'un coup monté, orchestré seulement deux jours avant la sortie de son prochain album. " Clairement, ça cherche à me nuire avant la sortie de Best Life mais la justice fera son travail avec moi quand ils m'appelleront, et on lâche rien. J'vous aime rdv le 8 octobre", a-t-il écrit sur Instagram, où il est suivi par un million de fans.

Membre du collectif 13 Organisé et ami du rappeur Jul, Naps, 30 ans, enchaîne les succès depuis la sortie de Pochon bleu, en 2017. L'enquête est désormais entre les mains de la Justice.