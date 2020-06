Le Retour du roi : Viggo Mortensen s'est cassé 2 orteils dans une scène mythique

Ce sont les risques du métier. Viggo Mortensen, qui pensait boucler la trilogie du Seigneur des anneaux en un seul morceau, s'est blessé avec pertes et fracas sur le tournage, en dernière ligne droite. Et sa douleur était si réelle, si intense, que la scène a carrément été conservée au montage par le réalisateur, Peter Jackson ! Dans le dernier volet de la saga, intitulé Le Retour du roi, le vaillant Aragorn donne un grand coup de pied, de toutes ses forces, dans le casque en métal d'un ennemi. Résultat des courses ? Deux orteils cassés pour le comédien qui interprétait la scène.

En assistant au drame, tout le monde a cru que le comédien était transcendé par son rôle sans se douter de rien. Peter Jackson, sidéré par cette performance, s'était dit "impressionné de le voir hurler sa rage pour le destin de ses deux amis hobbits". S'il a fini par découvrir la dure réalité, il est resté admiratif devant Viggo Mortensen qui était parvenu à poursuivre la séquence, le pied à moitié démoli. Quant à l'acteur, d'une modestie incroyable, il a assuré dans les bonus du DVD du film que cette histoire circulait à son propos seulement parce qu'il faisait partie des personnages principaux. Il se souvient que les membres de l'équipe des cascadeurs ont eu à faire à bien pire et bien plus grave...

Que devient Viggo Mortensen depuis la fin du "Seigneur des anneaux" ?

Voilà dix-sept ans qu'il a lâché sa cape et son épée. Mais le rôle d'Aragorn lui colle toujours à la peau. Pourtant, bien avant de pourfendre les orques sur la Terre du milieu, il avait marqué les esprits auprès de Demi Moore dans À armes égales de Ridley Scott – il était l'insupportable Maître principal John James "Jack" Urgayle. Dernièrement, en 2018, il a partagé la tête d'affiche de Green Book avec Mahershala Ali, menant ensemble le long métrage de Peter Farrelly jusqu'aux Oscars. En 2020, on le retrouvera devant la caméra, dans The Last Voyage of Demeter, et derrière l'objectif dans Falling, dont il est le réalisateur et scénariste. Si avec ça, vous voyez toujours des dragons et des magiciens fous en découvrant son visage à l'écran...