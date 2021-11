Le snowboardeur Alex Pullin, mort il y a 15 mois... vient d'être papa !

C'est une histoire tout à fait singulière qui vient d'arriver en Australie et qui a ému tout le pays par sa beauté et sa tristesse, puisque tout part d'une terrible histoire. Véritable star dans son pays, Alex Pullin, deux fois champion du monde de snowboard cross, est mort en juillet 2020. Alors qu'il pêchait au harpon au large des côtes australiennes, l'ancien p​​orte-drapeau de l'Australie aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 s'est noyé lors d'une pêche en mer, plongeant toute une nation dans le deuil et l'incompréhension. Mort à seulement 32 ans, l'Australien laisse derrière lui sa compagne Ellidy.

Plus de quinze mois après la disparition du champion de snowboard, une très belle nouvelle vient égayer le quotidien des Australiens, puisque l'ancienne compagne du sportif vient d'annoncer la naissance de son premier enfant, Minnie Alex, qui n'est autre que la fille d'Alex Pullin ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce dernier devient donc papa plus d'un an après sa disparition puisque sa femme a eu recours à une fécondation in vitro après avoir demandé à prélever du sperme à titre posthume sur son défunt mari.

Ellidy a documenté sa grossesse sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 130 000 abonnés. Elle a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de la petite Minnie le 25 octobre dernier en partageant deux belles photos de la petite fille à ses côtés. "Notre fille, née le 25 octobre 2021", écrit-elle, pour rappeler que bien qu'aujourd'hui décédé, Alex Pullin reste toujours auprès d'elle. Une magnifique nouvelle qui a beaucoup plu aux internautes puisque la publication a été liké plus de 84 000 fois.