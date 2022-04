Le supposé cousin d'Éric Abidal s'exprime et le charge violemment : "Depuis le début, c'est louche cette histoire"

C'est une affaire qui remonte à 2018 et, depuis, les soupçons continuent de peser sur Éric Abidal et deux anciens dirigeants du FC Barcelone. En 2011, on diagnostique une tumeur au foie de l'ancien joueur de l'équipe de France et après une première opération, l'ancien sportif âgé aujourd'hui de 42 ans a besoin d'une greffe de foie. Entre alors en scène Gérard Armand, qui se présente comme le cousin germain du père de cinq enfants. Problème, d'après les informations sorties par le média espagnol El Confidencial, après un examen effectué par l'Institut national de toxicologie, aucune preuve de parentalité n'existerait entre les deux hommes.

Une information qui vient s'ajouter à l'enquête en cours depuis 2017 et qui doit statuer sur les irrégularités possibles qui auraient pu avoir lieu lors de cette greffe effectuée en 2012. Après avoir été défendu par sa fille Meliana et son ex-femme Hayet, Éric Abidal vient d'avoir un nouveau soutien de poids puisqu'il s'agit de Gérard Armand lui-même. "Éric est vraiment mon cousin germain. Son père est le frère de ma mère, et j'avais amené l'acte de naissance pour le prouver quand j'avais été convoqué à Barcelone au tribunal", se défend-il dans des propos rapportés par Le Parisien.

Depuis le début, c'est louche cette histoire. Je me suis dit, plus cette affaire prend du temps, plus c'est bizarre

S'il pourrait être entendu par la justice espagnole prochainement dans cette affaire, Gérard Armand affirme en tout cas qu'il n'entretient plus de bonnes relations avec ​​Éric Abidal depuis plusieurs années. "Je n'ai pas eu de nouvelles depuis quatre ans. Quand l'affaire était sortie (en 2018), on s'était embrouillés. Je lui avais dit que ce n'était pas un homme. Depuis, plus rien", affirme-t-il, avant de charger l'ancien footballeur : "Je ne vais pas vous mentir, je savais qu'on allait en arriver là. Depuis le début, c'est louche cette histoire. Je me suis dit, plus cette affaire prend du temps, plus c'est bizarre. Ça fait quatre ans que ça dure quand même. Là, je m'inquiète. Et je n'ai plus du tout confiance en lui".

Un témoignage à double sens donc puisque Gérard Armand affirme avec certitude être le cousin germain d'Éric Abidal, mais n'hésite pas à le charger assez violemment dans le même temps.